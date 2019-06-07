Kahvede otururken sırtına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72), birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırgan ya da saldırganları arıyor.

"PAT DİYE BİR SES GELİNCE MASAYA YIĞILDI"

Kahvede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rast gele ateş etti gibi duruyor" dedi.