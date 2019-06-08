CHP'den ABD'de CNN Türk protestosu: CNN isim haklarını çekene kadar mücadelemiz sürecek

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk'ten isim haklarını çekmesi için, CNN'in Atlanta'daki genel merkezi önünde protesto gösterisinde bulunacaklarını belirterek, "Atlanta CNN Genel Merkezi, New York CNN ofisi ve Washington’da Beyaz Saray önünde CNN Türk’ü ve yalan haberlerini protesto edeceğiz. CNN isim haklarını CNN Türk’ten geri çekinceye kadar bu mücadelemiz sürecek" paylaşımında bulundu.

Özcan, "Mart ayında yaptığımız yazılı iki şikâyet sonrası CNN, CNN Türk ile ilgili bir soruşturma başlatıp sonrasında da eğitim vermek için bir heyet göndermeye karar vermişti. Görünen o ki, CNN Türk gazeteciliğe dair hala hiçbir şey öğrenememiş." ifadelerini kullandı.