Ankara'da sel nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi; Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Ankara Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketi nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaları şu şekilde:

''Kıymetli hemşehrilerim, başkentimizde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle, İtfaiye ve ASKİ ekiplerimizin izinleri iptal edilmiş olup, ilgili birimlerimizin tamamı sahada yaşanan ve yaşanması muhtemel olaylara müdahale etmektedir.

Bunun birlikte, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler de vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

153 Mavi Masa ekiplerimizin de izinleri iptal edilmiş olup, vatandaşlarımızın ihbarlarını ve taleplerini iletmesi için 24 saat esası ile hizmet vermektedir.

Tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte, beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz.

Belediyemizde kurulan koordinasyon ekibi ise süreci olağan duruma dönene kadar yakından takip edecektir.

Değerli Ankaralılar, bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz.

Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır.

Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.''

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

İlçede yaşanan sel sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor.