AKP'de Tilki krizi

Zonguldak Belediyesi tarafından uzun bir aradan sonra bu sene ilk kez yapılacak olan festivalde sahne alacak olan Aleyna Tilki, özellikle AKP’nin muhafazakar kesiminde tepki ile karşılandı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere rağmen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, geri adım atmadı. Aleyna Tilki krizi, AKP belediye meclis grubunu da ikiye böldü. Başkan Alan, muhalefete rağmen kararında uzun süre direndi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 17:01

AKP içersindeki muhafazakar grup Belediye Başkanı Selim Alan’ı topa tutarak “Aleyna Tilki konserine[Haber görseli] hayır” kampanyası başlattılar.

Konser anlaşmasının iptalini isteyenler Selim Alan için, “AKP’nin içine girmiş solcu” benzetmesi yapan protestocular, “Güneydoğu’da savaş yaşanırken, her gün şehit haberleri gelirken festival olur mu?” derken, Aleyna Tilki’nin Türk gençliğine kötü bir rol model olduğunu, AKP’li bir belediye başkanının daha seçici olması gerektiğini öne sürüyorlardı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin tatil biçin gittiği Bodrum’da yeşil bikinisiyle kamuoyunun gündeme gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan tepkiler üzerine bu yıl yapılacağı açıklanan Zonguldak Belediyesi Karaelmas Kültür ve Sanat Festivalini gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi.

İptal kararında AKP tabanının tepkisi ve yaşanan terör saldırılarının etkili olduğu i ddia ediliyor. AKP’de yaşanan bu kriz üzerine Belediye Başkanı Ömer Selim Alan bir haftalık izinle şehip dışına çıkarken yerine vekil olarak Murat Uzun’u bıraktı.

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