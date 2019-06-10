Akademisyene yakalama kararı

Barış Akademisyenleri’nden Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın, yurtdışındaki akademik çalışmaları nedeniyle yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6 Mart tarihindeki duruşmaya katılmadı. Sayın’ın avukatları mahkeme heyetine müvekkillerinin yurtdışında eğitimde olduğuna dair belgeler sunarak, müvekkillerinin haziran ayında Türkiye’ye döneceğini o tarihte mahkemede savunma yapacağını belirtti. Ancak mahkeme, araştırma görevlisi Sayın hakkında yakalama kararı çıkardı.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla yargılanan araştırma görevlisi Sayın, ilk savunmasını yaptıktan sonra akademik çalışmaları için yurtdışına gitti. 6 Mart tarihinde görülen celseye ise katılamadı. Sayın’ın avukatları mahkeme heyetine müvekkillerinin eğitimde olduğuna dair belgeler sundu. Ancak mahkeme heyeti Sayın hakkında yakalama kararı çıkardı.

Avukatları tarafından yapılan itirazları reddedilen Sayın’ın bugün İstanbul’a dönmesi nedeniyle gözaltına alınması ihtimaline karşı arkadaşları açıklma yaptılar. Açıklamada barış talebini yükseltmek için tüm yurttaşları saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na davet edilidi.