Necip Fazıl'ın ailesinden Erdoğan'ın avukatlarına ve yandaş medyaya sert tepki

Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) adına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarına ve Star gazetesine tepki gösterdi.

NFKKAV Kurucusu Mehmed Kısakürek, Star gazetesinin, 2014 yılından beri düzenlediği "Necip Fazıl Ödülleri” ile “Necip Fazıl imzasının” Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’ndan almak istediğini ifade etti.

Kısakürek, Star gazetesi ile mahkeme sürecinde olduklarını ve bu süreçte Star gazetesinin de avukatlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının “hiçbir vicdana, insafa ve idrake sığmayan davranışlarını” kınadığını belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Necip Fazıl Ödülleri sebebiyle hukuki ihtilaf halinde ve mahkeme sürecinde bulunduğumuz Star Gazetesi tarafından, 46 yıldır kullandığımız tescilli markamız 'Necip Fazıl' imzası, Necip Fazıl'ı evlatlarının, Yayınevi'nin ve Vakfı'nın elinden alınmak ve kendilerine mâledilmek istenmektedir.

Bizzat Cumhurbaşkanı'nın Avukatları tarafından yürütülmekte olan, hiçbir vicdana, insafa ve idrake sığmayacak bu davranışı şiddetle kınıyor, kamuoyu ile paylaşmayı görev addediyoruz.

Mehmed Kısakürek.”

İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİ

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, Star Gazetesi tarafından düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri”nin, Necip Fazıl’ın fikir, estetik dünyasına yabancı ve manevi mirasını hiçe sayan tahrif ve tahkir edici bir üslupla yürütüldüğünü” beyan ederek Star Gazetesi’ne 2018 yılında ihtarname göndermişti. (Medyaradar)