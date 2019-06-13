Emre Aşık'tan kendisini FETÖ'yle suçlayan eşine 2 liralık tazminat davası

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ'yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık'a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı.

Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, Yağmur Aşık'ın 5 Aralık 2018'de Emre Aşık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.

FETÖ'yle hiçbir ilgisi olmadığı halde boşanma davası açtığı eşi tarafından iftiraya maruz kaldığını dava dilekçesinde anlatan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, ''Türk Milli Futbol takımı oyuncusu olan Emre Aşık, vatanına milletine saygılı bir kişilik olarak FETÖ ile yan yana konulması nedeniyle derin bir üzüntü yaşamıştır.

Yağmur Aşık'ın sözleri nedeniyle hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılmıştır. Ancak Emre Aşık'ın FETÖ üyeliğiyle bir alakası yoktur. Yağmur Aşık'ın ithamlarının iftira olduğu anlaşılınca Emre Aşık'a takipsizlik kararı verilmiştir'' ifadelerini kullandı.

Yağmur Aşık'ın iftira attığını kabul ettiğini belirten avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ''Hakaret ve iftira suçunu işleyen Yağmur Aşık, takipsizlik kararı üzerine pişman olduğunu belirterek birçok yayın organına açıklamalarda bulunarak Emre Aşık'tan ve herkesten özür dilemiştir. Eşine iftira attığını kabul eden Yağmur Aşık, 'Emre vatanına, bayrağına bağlıdır. FETÖ'nün F'siyle alakası yoktur. Onu kızdırmak için söyledim, üzgünüm' diyerek iftira attığını kabul etmiştir. Yağmur Aşık, bu tarihten önce pişmanlığını dile getirmiş ve iftira attığını kabul etmiştir'' denildi.

Çiftin arasındaki boşanma davasının 25 Şubat 2019'da açıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Funda Sadıkahmet Alp, ''Boşanma davasının açıldığının ertesi günü yani 26 Şubat 2019 günü bir televizyon programına katılan Yağmur Aşık, aynı suçlamaları tekrardan işleyerek adeta kamuoyuyla dalga geçmiştir. Yağmur Aşık aynı iftiraları tekrardan atarak Emre Aşık'ın ismini ve itibarını iyice düşürmeye çalışmıştır. Takipsizlik kararı verildiğini bilmesine rağmen hakaret, iftira ve suç uydurmalarına aynen devam etmiştir'' şeklinde konuştu.

'45 yaşını geride bırakan Emre Aşık, toplumda beyefendiliği ve onurlu kişiliği ile tanınmaktadır'' diyen avukat Funda Sadıkahmet Alp, ''Vatan, millet ve bayrak sevgisini tüm benliği ile hayatı boyu yaşamış ve yaşamaya devam eden Emre Aşık'ın FETÖ terör örgütü ile birlikte anılması, itibarını inanılmaz zedeleyici ve tehlikeli bir durum olup davalının attığı iftira sonrasında kendisine gelen telefonların haddi hesabı yoktur. Emre Aşık çok zor durumda kalmış, işleri sekteye uğramış, fazlasıyla üzüntü yaşamış ve maddi ve manevi anlamda çok ciddi zararlara maruz kalmıştır. 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz'' dedi.