Erdoğan, yeni askerlik sistemini Twitter'da anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni askerlik sistemi düzenlemesine ilişkin bir görsel paylaştı.

Söz konusu görselde düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu ve sistemde hangi değişikliklerin yapıldığı anlatıldı.

Görselin neden ihtiyaç duyuldu bölümünde: "Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlığını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısına sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır" ifadelerine yer verildi.

Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Xkcb8paCoQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2019

Yapılan değişiklikler ise özetle şöyle anlatıldı:

Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak

Muvazzaf kadrolara geçişlerde ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.