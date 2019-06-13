Hâkim: Beraat mahkemenin ayıbı

Gazeteduvar’ın haberine göre; İstanbul Adliyesi’nde 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Levy’nin avukatı “Anayasa Mahkemesi Ayşe Çelik davasında hızla karar verdi. BAK başvurularını birleştirdi. Alacağı kararı beklememiz gerekiyor” şeklinde görüş bildirdi. Avukatın AYM kararı için beklenmesi yolundaki talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Avukatın aynı konuyla ilgili bir beraat kararını örnek vermek istemesi sırasında ise hâkim sözünü keserek “O beraat o mahkemenin ayıbı. Terör örgütünü övmek ifade özgürlüğü mü? Bir bayana tecavüz etmek ifade özgürlüğü müdür? Yani şurada bir kadına tecavüz edilse bunu savunabilir misiniz?” dedi. Avukatın beraat talep etmesinin ardından mahkeme karar vermek için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme Levy’nin 2 yıl 6 ay hapise karar verdi.