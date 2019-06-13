Erdoğan’ın fotokopi diplomasına noterden onay skandalında yeni gelişme

Türkiye Noterler Birliği’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotokopi diplomasını “aslı gibidir” şeklinde onaylayan noter kâtibine soruşturma açmayan notere verdiği uyarı cezası sonrasında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre fotokopiyi notere gerçeğini göstermeden “aslı gibidir şeklinde tasdik ettiren Hasan Tükenmez’in Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu öğrenildi. Şoförün vekâletname olmadan bu işlemi gerçekleştirebilmesi ise soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye Noterler Birliği’nin, dönemin Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokosipini “Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!” şeklinde 27 Haziran 2014’te tasdik eden noter kâtibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmalar sürerken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

‘Hatırlamıyorum’

Buna göre İstanbul 15. Noterliği’ne fotokopi diplomayı gönderen kişi, o dönem Başbakanlık’ta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın şoförlüğünü yapan Hasan Tükenmez. Noter kâtibi, fotokopiyi “aslı gibidir” şeklinde onayladıktan sonra arkasında Tükenmez’in adı ve soyadını da yazdı. Tükenmez’in Erdoğan’dan vekâlet almadan noterden bu işlemi yaptırabilmesi ise soru işaretine neden oldu.

Telefonla ulaştığımız Tükenmez, Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdiğini, geçmişine ilişkin birçok şeyi hatırlamadığını, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamadığını kaydetti.