Karnesini aldı, evine giderken minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre olay, Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. Beşiri Cumhuriyet Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Narin Akti, karnesini aldıktan sonra evine gitmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Akti’ye, plakası öğrenilemeyen O.Ö. kontrolündeki minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Narin Akti, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.