Ekrem İmamoğlu'na suç atmak için 2 bin 500 öğretmeni işten çıkardılar

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bazı çevrelerce kumpaslar kurulmaya çalışıldığını söyledi.

Aydın Belediye'nin hizmet aldığı şirket tarafından İSMEK'de 2 bin 500 öğretmenin sözleşmelerinin yenilenmediğini kaydetti. Her branştan öğretmenin işsiz bırakıldığını belirten Aydın, sözleşme süresinin daha dolmadan yapılan işlemin düşündürücü olduğunu bildirdi.

‘HAKSIZ SORUMLULUK YÜKLEMEK İÇİN…’

Aydın, buradaki amacın kamuoyunda İmamoğlu'na haksızca sorumluk yüklemek olduğuna dikkat çekti, bunun ucuz yöntemler, ucuz kumpaslar olduğunu söyledi.

Aydın, “Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bütün bunların üstesinden geleceğine inancımız sonsuz. İstanbul halkının güveni zaten ortada. Ben bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde derebeylik kuranları uyarıyorum. Artık bu yöntemlerden vazgeçin. Bu ucuz yöntemler artık sökmez sökmeyecek!” dedi.

BELEDİYE NE DİYOR?

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü yetkilileri de, “3 yıllığına yapılan ihalenin 30 Haziran'da sona ereceğini” belirttiler, açılacak yeni ihaleyi kazanan şirketten, hizmet alımının devam edeceğini kaydettiler. 30 Haziran'da görev süresi dolacak olan 2 bin 500 öğretmenin işe alınıp alınmayacağına ihaleyi kazanacak firma yetkililerinin karar vereceği, öğretmenlerin sözleşmeyi belediye ile değil, firma ile imzaladıklarını sözlerine eklediler.

İMAMOĞLU’NDAN İSMEK YORUMU: HAKSIZ VE ADALETSİZLİK VARSA İNCELERİZ

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Hizmet alınan bir taşeron şirketin sezonluk anlaşma yapıldığı eğitimciler konusu olduğu bilgisi bana geldi. Elbette değerlendireceğiz tabi. Bunları konuşacağız. Farklı işleri olan firmalar, medya ile işleri olan firmalar. Hukuksuz, adalet olmayan bir uygulama varsa. Elbette müdahale ederiz. İnceleyeceğiz, hakkıyla iş yapılmış mı, yapılmamış mı?”