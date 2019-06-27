İtiraf edene mahkemesiz ceza indirimi

Yetişmesi durumunda en geç gelecek hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen yasa önerisinin, Meclis tatile girmeden önce genel kuruldan geçirilmesi bekleniyor. İnfaz sistemiyle ilgili düzenlemelerin ikinci yargı paketinde getirilmesi benimsenirken, birinci paketi istinaf mahkemelerinde temyizin genişletilmesi, soruşturmada da tutukluluğa sınır getirilmesi, avukatlara yeşil pasaport düzenlemelerinin yanı sıra uzun yıllar tartışılan “seri yargılama” usulünün de pakete konulacağı belirtildi. Buna göre, soruşturma aşamasında delillerle suçu sabit olan failin suçunu itiraf etmesi durumunda ceza indirimi uygulanması öngörülüyor. Bunun için savcı ile şüpheli arasında “uzlaşma” yoluna gidilecek. Soruşturma aşamasında uzlaşmaya varılması durumunda dosya mahkemeye intikal ettirilecek. Mahkeme önünde de suçunu itiraf eden kişiye, hâkimin kabul etmesi durumunda hem ceza indirimi hem de infaz indirimi yapılacak.

Aşama öne çekilecek

Pakete eklenmesi planlanan bir diğer değişikliğin ise kovuşturma aşamasında uygulanan, üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda, “hükmün açıklanmasının ertelenmesi” yönteminin soruşturma aşamasında da gerçekleştirilmesi olacağı kaydediliyor. Soruşturma aşamasında tutukluluk sürelerine üst sınır getirilmesi, bu sürelerin çocuklar için yarı oranında uygulanmasına ilişkin düzenleme de pakette yer alacak.