NATO sertifikasına bir adım kaldı

Motor performans ve motor soğutma testleri kapsamında üzerine 48 ton ağırlık yüklenen Derman, 35 ton ağırlığında “tam frenleme” yapan kamyonu, 6 kilometre boyunca çekti. 40 derece sıcaklıkta maksimum tork gücüyle yapılan test, hem asfalt hem de toprak yolda tekrarlanırken, iki test de başarıyla tamamlandı.

Testler için son olarak önümüzdeki hafta İngiltere’deki test merkezi MIRA’ya gidecek olan Derman, burada gireceği arazi kabiliyeti, elektromanyetik uyumluluk gibi testlerin ardından NATO sertifikası alabilecek. Tarsus’taki testlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, NATO sertifikasıyla birlikte aracın NATO üye ülkelerine rahatlıkla ihraç edilebileceğini söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 476 zırhlı araç taşıyıcı alımı için teklif sunduklarını belirten Saltık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TSK ile uzun yıllar çalıştık. TSK’nin bu konudaki ihtiyaçlarını iyi biliyor ve takip ediyoruz. Biraz da buradan cesaretlenerek, üç yıl önce, tamamen öz kaynaklarımızla Derman’ı geliştirmek için çalışmaya başladık. Bir kuruş teşvik almadık. Ama şikâyetçi de değiliz. Bu aracı Türkiye’ye kazandırdığımız için mutluyuz. Bunun yanında yurtdışı ihracat da hedefliyoruz. Artık, Türkiye’deki testlerimizi tamamladık. Şimdi aracımızı İngiltere’deki test merkezine gönderiyoruz. NATO standartlarında sertifikalandırma işi çok ciddi maliyetler içeriyor. Bunları maalesef Türkiye’de test etme şansımız yok. Türkiye’de yapabildiğimiz testleri burada yaptık. Aracımızı NATO standartlarında sertifikalandırdığımızda çok ciddi avantajlarımız olacak.”