Madımak’ın dumanı 26 yıldır hâlâ tütüyor

Anma komitesi adına gazetemize açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi Başkanı Hidayet Yıldırım, Alevilerin ve katliam mağdurlarının Madımak Otelinin müze taleplerinin yerine getirilmediğine dikkat çekti. Madımak Katliamını yapanların Avrupa’ya kaçtığı için hakim karşısına çıkarılamadığını, yargılamaların sonuçlanmadığını belirten yıldırım, ülkeyi yöneten iktidarın Madımak Katliamını unutturmak için elinden geleni yaptığını, 26 yıldır kanayan yaralarına tuz döküldüğünü, vicdanlarda Madımak yangınının 26 yıldır sürdüğünü ve Madımak’ın yanmaya devam ettiğini belirtti. Yıldırım “Madımak’ın utanç müzesi olması için, katillerin isminin anı köşesinden silinmesi için, cem evlerinin yasal statüye kavuşması, asimilasyon politikalarına son verilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Diyanetin lağvedilmesi için 2 Temmuz’da bir kez daha yürüyeceğiz. Demokrasi, eşitlik, eşit yurttaşlık hakkı için yürüyeceğiz, bizi yönetenlere sesleneceğiz” dedi. Yıldırım, yarın Seyrantepe’deki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi önünden saat 10.00’da yürüyüşün başlayacağını ve Mevlana Caddesi’nden devam eden yürüyüşün Cumhuriyet Meydanı’ndan Madımak Oteli’nin önünde son bulacağını belirtti.

Mülkiyeliler Birliği’nde de Sivas şehit ailelerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasına birçok Alevi kurum temsilcileri de katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri Onur Şahin Sivas Şehitleri Anma ve Laiklik, Demokrasi, Barış Haftası kapsamında yapılacak etkinlikleri duyururken 2 Temmuz’da Sivas’ta yapılacak anmaya katılım için çağrı yaptı. Şahin şu şekilde konuştu; “Bütün halkımızı bir daha böyle acıları ve katliamları yaşamamak için 26. yılında Sivas Madımak Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı meydanlarda ve alanlarda anmaya davet ediyoruz. Katliamın 26. yılında Sivas Madımak Oteli önünde buluşalım” dedi.