Skandal Atatürk paylaşımı! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Sözcü'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da İstanbul Valiliği'nin resmi twitter hesabından paylaşıldı. Ancak ilk yapılan ve dakikalar sonra silinen paylaşımda, duvarda asılı duran Atatürk resminde 'oynama' yapıldığı görüldü. Atatürk'ün kaşlarının montaj programıyla kalınlaştırılıp birleştirildiği gözlendi. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan paylaşım kısa süre sonra silinerek yenisi paylaşıldı.

VALİLİK KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: KASITLI OLMAYAN KARARTI

Skandal paylaşım ile ilgili İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Muammer Karadeniz, "Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından, tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Muammer Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından, tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur.

Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır.

Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum."