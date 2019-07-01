Flaş iddia: Bakanlar "Erdoğan'ı S-400 almamaya ikna edemiyoruz" demişler

CHP Washington temsilcisi Yurter Özcan Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu. Özcan, ABD ve Türkiye ilişkilerinde, Rusya’dan satın alınan S-400 füzelerinden kaynaklanan gerilim ve yaptırım konularına değindi.

G-20 zirvesindeki Türkiye-ABD görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yaptırım olmayacağını Trump’tan öğrenmiş olduk” dediğini hatırlatan Özcan, ABD Başkanı’nın yaptırımları ortadan kaldırma yetkisinin olmadığını ifade etti. Özcan, “Başkan’ın veto ettiği bir şeyi bile Amerikan kongresi her iki kanatta üçte iki oy kullanarak o vetoyu ortadan kaldırabilir” diye konuştu.

Türkiye’ye hali hazırda yaptırım uygulanmakta olduğunu belirten Özcan, İran’dan petrol ithalatına yönelik muafiyetin ABD tarafından kaldırılmasını örnek gösterdi. CHP’li temsilci, Amerikan kongresinin motorunu ABD’li şirketlerin ürettiği Atak helikopterlerinin Pakistan’a satılmasına engel olduğunu belirtti.

Danışman ve bürokratlarının yaptırım konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yanlış yönlendirdiğini ifade eden Özcan, “Tayyip Bey’in yakınındaki danışmanları, bakanları kendisine bunu söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. Ya yalan söylüyorlar ya da yetersizler” dedi.

Yurter Özcan, Erdoğan’ın bu yakın çevresinin yurt dışında yabancı siyasilerle görüşmelerinde ikili tutum izlediklerini iddia etti. Bu isimlerin bazılarının bakan seviyesinde olduğunu belirten Özcan şunları söyledi:

“Tayyip Bey’in yakın çalışma arkadaşlarının birçoğunun dışarıda farklı konuşup, yabancı muhataplarla birebir kaldıklarında farklı konuştuklarını biliyorum. Bakan seviyesinde bazı isimler yabancı muhataplarına kendilerinin de kişisel olarak S-400 alımına karşı olduklarını ama Tayyip Bey’i bu konuda ikna edemediklerini iddia ediyorlar.”

HULUSİ AKAR’DAN PENTAGON’DA ÖZEL GÖRÜŞME

Özcan, 31 Mart’tan sonra Berat Albayrak ve Hulusi Akar’ın bulunduğu Türk heyetinin ABD’ye gittiğini, görüşmeden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan’la baş başa görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin teamüllere aykırı şekilde gerçekleştiğini belirten Özcan şu soruları yöneltti:

“Heyetlerle olan görüşmeden sonra bizatihi sn. Akar’ın talebi ve isteği üzerine Amerikan muhatabı Shanahan’la birebir bir görüşmesi oldu mu? O görüşmede yanlarına ne için hiç kimsenin alınmamasını özellikle Hulusi Akar istedi?”

AMERİKAN TERCÜMAN TALEBİ

Odatv'de yer alan habere göre, AKP Milletvekili Mücahit Arslan’ın da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle Washington’a gittiğini belirten Özcan, Arslan’ın yalnızca milletvekili sıfatıyla ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, Pentagon, birtakım gazeteciler ve bazı düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Özcan görüşmeyle ilgili detayları şöyle anlattı:

“Orada ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı görüşmede o da yanında kimseyle gitmedi. Kendisi İngilizce bilmediği için tercümanın da bizzat Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’nda Amerikalı bir yapılması talebinde bulundu.”

Özcan, Mayıs ayında gerçekleşen ziyaretin Erdoğan’a yakın Mücahit Arslan tarafından yapılmasını “Berat Albayrak ve Hulusi Akar’ın gezisinden sonra orada bir durum tespit ziyareti” diye yorumladı.