'TRT'de deneyimli çalışanlar işten çıkartılırken bin 700 sözleşmeli personel alındı' iddiası







CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT'nin 169 çalışanını İstihdam Fazlası Personel (İFP) olduğu gerekçesi ile başka kurumlara gönderirken, bin 700 yeni personel alındığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması isteği ile bir soru önergesi veren İlgezdi, 169 çalışanını İFP olduğu gerekçesiyle başka kurumlara gönderen TRT yönetiminin özel hukuka tabi taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 sözleşmeli personeli işe başlatmasını ortaya çıkardı.

TRT'nin konu ile ilgili 'İFP'nin emekliliği hak ettiği halde emekli olmayanlardan seçildiği' açıklamasını da eleştiren İlgezdi, "TRT'nin açıklamasında yer alan 'emekliliğe hak kazananlar arasından seçtik' ifadesi mobbing ve zorlama değil midir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, TRT'nin 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı kapatarak koordinatörlüğe indirilmesinin gerekçesini de sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi’nin soru önergesi şöyle:

TRT 169 çalışanını ‘İstihdam Fazlası Personel’ (İFP) olarak belirleyerek başka kurumlara göndermiştir.

169 çalışanını İFP olduğu gerekçesi ile gönderen TRT, özel hukuka tabi taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 sözleşmeli personel almıştır.

TRT konu ile ilgili “Kamu kurumlarında çalışanların, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP, TRT’de 2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlenmiştir” açıklamasını yapmıştır.

TRT’de 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı kapatılarak, koordinatörlük yapılmıştır. TRT Parlamento Bürosu da kapatılmıştır.

TRT’ye şahsım ve hiçbir muhalefet milletvekili davet edilmemiştir.

AKP’nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel seçimi öncesi gerek siyasi içerikli programlara, gerekse "Vapurda çay simit sohbet" gibi sohbet programlarına sıkça konuk olmuş, İBB'nin seçilmiş belediye başkanı İmamoğlu ise bir programa dahi davet edilmemiştir. Bu bağlamda;

1- 169 kişi İFP diye başka kurumlara gönderiliyorsa neden taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 kişi sözleşmeli olarak TRT’ye alınmıştır?

2- Yeni bir İFP belirlemesi yapıldığı ve 420 kişinin daha kurumdan gönderileceği bilgisi doğru mudur?

3- TRT'nin açıklamasında yer alan "emekliliğe hak kazananlar arasından seçtik" ifadesi mobbing ve zorlama değil midir?

4- 50 yıllık TRT Haber Dairesi Başkanlığının kapatılıp koordinatörlük seviyesine indirilmesinin gerekçesi nedir?

5- TRT Parlamento Bürosu neden kapatılmıştır?

6- Programlara muhalefet milletvekillerinin çağrılmaması için TRT personeline talimat verilmiş midir?

7- TRT'de spiker kadrosunda istihdam edilen pek çok personel yayına çıkarılmazken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden kuruma getirilen takip memuru ve araştırmacı kadrosundaki personele haber ve program sundurulduğu doğru mudur?