AKP'li belediye kaldırdığı Atatürk heykelini yerine koymadı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Güngören Belediyesi'nin arka bahçesindeki Ata Park'ta bulunan Atatürk heykeli, hizmet binası inşaatı sırasında kaldırıldı. Güngören Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Şenol Yolbir, Atatürk heykelinin inşaat sırasında depoya kaldırıldığını, hizmet binası açılınca yerine konulacağının söylendiğini aktardı. Hizmet binasının yaklaşık bir ay önce açılmasına karşın Atatürk heykelinin yerine konulmadığını belirten Yolbir, vatandaşların da heykelin yerine konulmamasından şikayetçi olduğunu vurguladı.

BÜST NE ZAMAN YERİNE KONULACAK?

Güngören Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda CHP'li Meclis Üyeleri Şenol Yolbir ve Ali Şar konuyu meclis gündemine taşıdı. CHP'li meclis üyeleri tarafından verilen önergede “Güngören Belediyesi Hizmet Binası inşaat sırasında belediyemize ait Ata Park'ta bulunan Atatürk büstü kaldırılarak koruma altına alınmış olduğu daha önceki dönemde belediye başkanlığı tarafından bildirilmişti. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü inşaatı tamamlanan belediye hizmet binamızın bahçesine konulmamıştır. Yurttaşlarımız konuyla ilgili sorular yöneltip büstün akıbetini ve neden konulmadığını öğrenmek istemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün belediye hizmet binası bahçesine nereye konulacağı konusunda bir planlama yapılmış mıdır? Bir planlama yapılmadıysa yapmayı ve büstü bahçeye koymayı düşünüyor musunuz?” sorularının yanıtlanması istendi. Soru önergesi yanıtlanmak üzere başkanlık makamına havale edildi.