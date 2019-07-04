Trabzon’un ‘çalımı’, Altınordu’nun yemini

Yasal Fakat Etik Değil 17 Haziran’da başlayan transfer sürecinin hemen başında Altınordu, Trabzonspor’dan “yasal” ama “etik dışı” bir gol yedi! Altonordu FK, 20 Haziran’da yaptığı, aşağıdaki “kamuoyu açıklaması” ile konuyu kamuoyuyla paylaştı:



“Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden ‘etik dışı’ bir şekilde transfer edildi. Kâğıt üzerinde ‘yasal’ gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz.



Kulübümüzü ‘yok sayarak’ yapılan bu davranış, ‘Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor’a vermek istediler’ şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez.”



Gelsin Önlemler



Bu çığlığı Türk futbol dünyası ne kadar duydu bilmiyorum ama Altınordu benzer sorunlar yaşamamak için önlemler almaya başladı. Bu doğrultuda ilk olarak 22 Haziran’da “hazırlayıcı takım” Niğde Anadolu FK’dan altı oyuncu; golcüler Caner Aktaş ve Fatih Aktay’ın yanı sıra, stoper Yusuf Yalçın Arslan, sağ bek Onur Taha Takır, forvet arkası Egehan Gök ve kaleci Ali Emre Yanar Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporu doğrultusunda profesyonel sözleşme imzalanarak A Takıma alındı. Böylelikle aralarından altısı A Takıma yükselmiş oldu performanslarıyla ve çark da işlemeye başladı.



‘Bir Yemin Ettik ki!’



25 Haziran’da ise ALFA’da eğitim gören ve 18 yaşını geride bırakan gençler için her yıl sezon sonunda yaptığı profesyonelliğe geçiş yemin törenlerinin dördüncüsü yapıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, tüm idari - teknik kadro ile velilerin katıldığı imza töreninde Mertcan Dağlı, Enes Kalyoncu, Yusufcan Esendemir, Hüseyin Solaklı, Alperen Selvi, Atalay Gürel, Muzaffer Kocaer, Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş, Emre Oymak, Gökberk Efe, Sabrican Vural, Atalay Yıldırım ile Altar Han Hidayetoğlu, önce Türk ve Altınordu bayrakları ile futbol topu üzerine yemin ettiler, ardından da futbol kariyerlerinin ilk profesyonel imzalarını beşer yıllığına attılar. Başkan Özkan, törendeki konuşmasında genç futbolculara iki yıl sonra Altınordu A Takımı’nın tamamen akademiden çıkan gençlerden oluşacağı müjdesini verdi.



Dahası Var



Altınordu, geride kalan ayın son haftasında ALFA’dan 18 yaş altında üç genç futbolcuyu daha profesyonel yaparak imza attırdı. Onlardan birisi de henüz 20 Ocak 2004 doğumlu olan 15 yaşındaki Burak İnce. Teknik Direktör Eroğlu tarafından A Takıma alınan Burak önümüzeki sezon forma giyerse “Spor Toto 1. Lig’de forma giyen en genç oyuncu” unvanını alacak.



Öte yandan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise yeni sezonda da “Altınordu Teknik Direktörü” olarak takımını dokuzuncu sezonuna hazırlıyor. Başkan Özkan ile girdiği “stratejik işbirliği”ni sürdürüyor.