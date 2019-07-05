‘Radar kesintisiz çalışmalı’

Rusya’dan Türkiye’ye kısa süre içinde sevkıyatına başlanacak olan S-400 hava savunma sisteminin nereye yerleştirileceği ve çalışma yönteminin ne olacağı tartışmaları sürüyor. Savunma sanayii araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, Türkiye’nin uzun menzilli füzeleri tespit edecek, hava savunma mimarisinin bulunmadığına dikkat çekerek “Hem bir hava savunma erken ihbar ve komuta kontrol ağına bağlı olmayacağı, hem de arazi engebesi, dünyanın yuvarlaklığı ve mesafe parametrelerinden dolayı Ankara’daki bir S-400 bataryasının balistik füzelere karşı bir etkinliği olmayacaktır. Esas etkinliği, farklı tiplerde uçaklar, seyir füzeleri ve helikopterlere karşı olacaktır” dedi.

Mevlütoğlu, S-400’lerin “barış mevzilenmesi” yöntemiyle kriz zamanlarında aktif olarak kullanılacağı senaryolarıyla ilgili de “S-400 gibi stratejik bir sistemin bir kısım ya da tüm alt sistemlerinin gayrı faal tutulması; bir kriz anında çalıştırılması, hava savunmasının doğasına aykırı bir durum olacaktır” diye konuştu. Türkiye’nin Rusya’dan almayı kararlaştırdığı S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihi yaklaşırken ABD’nin olası yaptırımını hafifletmek için seçenekler üzerinde çalışmalar sürüyor. İlk olarak Türkiye’nin Rusya ile S-400 alımı görüşmelerine başladığı Temmuz 2017’de gündeme gelen “barış mevzilenmesi” olarak adlandırılan konuşlandırma, Ankara kulislerinde bu hafta yeniden konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemlerinin Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getirilerek tüm bileşenleriyle aktif hale getirilebilecek şekilde kurulacağı, ancak barış zamanlarında bakım ve tatbikat gibi durumlar haricinde açılmayacağı bir senaryo konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada S-400’lerin yakın zamanda kurulumunun başlayacağını ve “aktif şekilde kullanılacağını” söyledi.



‘Radarlar çalışmalı’

“Barış mevzilenmesi” tartışmalarını değerlendiren savunma sanayii araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, askeri birliklerin barış ve sefer zamanı konuşlanmaları olduğunu, ancak hava savunma sistemlerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, “Kaldı ki özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ortadayken, Türkiye’nin bölgesinin “barış zamanından” çok uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Bir hava savunma sistemi, en azından radarları ile kesintisiz olarak çalışmak zorundadır” dedi.

S-400’ler için tartışılan ‘barış mevzilenmesi’yle ilgili Türkiye’deki Hawk füzeleri örneği de veriliyor. ABD’nin hibe ettiği ve Türkiye’nin 2007’den bu yana kullandığı alçak ve orta irtifa Hawk füzeleri, İstanbul’daki askeri birliklerde tutuluyor. Hawk füzeleri, Afrin operasyonu sırasında Suriye sınırına götürülmüş ve kullanılmıştı. Hawk füzelerinin kullanımının S-400’lere örnek oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili de konuşan Mevlütoğlu, “Bu gibi sistemlerin en azından komuta kontrol sistemleri ve radarları devamlı faal durumdadır. Olası bir tehlike anında füzeler ve hedef takip sistemleri faal hale getirilir, ki bu da dakikalar mertebesinde gerçekleşmesi gereken bir işlemdir. S-400 gibi stratejik bir sistemin bir kısım ya da tüm alt sistemlerinin gayrı faal tutulması; bir kriz anında çalıştırılması, hava savunmasının doğasına aykırı bir durum olacaktır” ifadelerini kullandı.



‘Koruma sağlamaz’

Türkiye’ye gelecek ilk S-400 bataryasının konuşlandırılacağı yer olarak çeşitli noktalar gündeme gelmiş, ilk bataryanın Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne konuşlandırılması ağırlık kazanmıştı. Türkiye’nin uzun menzilli füzeleri tespit edecek hava savunma mimarisinin bulunmadığını belirten Mevlütoğlu, S-400’lerin Ankara’ya yerleştirilmesi durumunda Türkiye’nin ayrıca balistik füzelere karşı ayrıca koruma kalkanı kurması gerektiğine dikkat çekerek Mevlütoğlu, “Hem bir hava savunma erken ihbar ve komuta kontrol ağına bağlı olmayacağı, hem de arazi engebesi, dünyanın yuvarlaklığı ve mesafe parametrelerinden dolayı Ankara’daki bir S-400 bataryasının balistik füzelere karşı bir etkinliği olmayacaktır. Esas etkinliği, farklı tiplerde uçaklar, seyir füzeleri ve helikopterlere karşı olacaktır” dedi.