Bu çocuklar kız mı, erkek mi bilinmiyor: Aile yardım bekliyor

Diyarbakırlı ailesinin en büyük çocukları 7 önce dünyaya geldi. Bir süre sonra çocuklarının idrarını yapamadığını ve genital bölgede şişlik oluştuğunu fark eden aile bunun üzerine çocuklarını hastaneye götürdü. Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuklarının kız değil, erkek olduğunu öğrenen aile şoke oldu.

Aile tespitin ardından başka bir hastaneye yönlendirildi. Doktorların yaptığı inceleme sonucunda çocuğun kız olmadığını, erkek olduğunu ve İstanbul’da müdahale yapılmasını gerektiğini öğrenen aile çare aramaya başladı.

MADDİ İMKANLARI SON BULDU

Baba Şükrü Gül, elindeki birikimle 2 yıl çocuğunu İstanbul’a götürüp getirip tedavi olması için uğraştığını, ama eldeki birikim bitince ve bir sonuca varamayınca öylece bırakıp çocuklarını kız gibi yetiştirmeye devam ettiğini söyledi. Daha sonra dünyaya gelen 5’nci çocuğu olan 1 aylık bebeğin de aynı durumda olduğunu ve doktorların yapmış oldukları ultrason sonucuna göre kız olarak öğrendikleri çocuklarının erkek olduğu ve ameliyatla erkek olabileceğini öğrendi. Gül ailesi çocuklarının sağlığına kavcuşması için yardım beklediklerini açıkladı.