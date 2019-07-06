İBB'nin kiralık aracı yazlık beldede çıktı

23 Haziran seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediyenin kiraladığı lüks araçları gündeme getirdi.Kamuoyu, kiralanan yüzlerce lüks aracı kimlerin kullandığını merak ederken, bunlardan biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bir ismin, Altınoluk'taki yazlığının kapısında görüntülendi.





CHP'li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracın fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü: "Altınolukta yazlıkta oturan ibb de zabıta olan kişinin kullandığı Audi A3 marka 34 BB 0290 plakali araçta ibb nin amblemi bulunmakta olup sayın @ekrem_imamoglu kayıp araçlardan bir tanesi... Altınolukta... Emniyet yetkilileri tüm kamu kurumlarına ait araç görev belgesini sormalı..."

Kaynak: Yeniçağ