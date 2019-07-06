Gazetecileri fişlediler: Basın örgütlerinden SETA'ya tepki

SETA tarafından yayınlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı rapor gazetecilerin tepkisini çekti.

“Raporda ele alınan medya kuruluşları kuruluşundan bugüne incelenirken mecraların Türkiye için kritik olaylardaki tavrı da ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışan profili incelenerek uluslararası medya kuruluşların çalışanlarının geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konulmuştur”

ifadeleri yer alan rapor, çok sayıda gazetecinin geçmişte ve bugün çalıştıkları medya kuruluşlarını ve habercilik faaliyetlerini listeledi. Ayrıca birçok gazetecinin Cumhuriyet'te yer alan haberleri paylaşmaları da raporda yer aldı. SETA’nın bu raporu çok sayıda gazetecinin tepkisini çekti ve ‘fişleme’ yorumlarında bulunmasına neden oldu.

İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker'in hazırladığı 'raporun' kapağı



Raporda ayrıca uluslararası medya kuruluşları hedef alınarak, “Türkiye’de yayın yapan yabancı medya organlarının tamamına yakını tek sesli bir profil çizmektedir. Medya organlarının ilan ettikleri yayın ilkeleri doğrultusunda tarafsız ve çok sesli bir haber aktarım dili geliştirmeleri gerekmektedir. Bu hususta Türkiye’ye mahsus öz denetim mekanizmalarını geliştirmeleri faydalı olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarının, paylaştığı haberlerin kişilerden izinsiz olarak "rapor" adı altında fişleme maksatlı kullanılmasına gazeteciler tepki gösterdi. Raporda ayrıca, ifşa edilen gazeteciler hakkında sıklıkla, “Cumhuriyet,BirGün, T24, Bianet, Evrensel, Diken, DW Türkçe ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi hükümet karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan mecraların haberlerine yer verdiği görülmektedir” şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

CHP'den skandal rapora tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de SETA'ya tepki gösterek raporun dili ve içeriğinin en hafif tabirle basın mensuplarını hedef gösterici bir mahiyette olduğunu belirtti. Tekin, şöyle devam etti:

"Hükümete bağlantılı bir vakfın bu şekilde bir rapor hazırlaması da basın özgürlüğünü kısıtlayıcı, otosansür mekanizmasını zorlayan anti demokratik bir adımdır. Basın özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu gibi, temelde bir kamu denetim aracıdır.



Basın mensuplarını çalıştıkları iş yerleri üzerinden baskı altına almaya çalışmak önce basın özgürlüğüne sonra halkın haber alma hakkına yönelik saldırıdır. Hükümetin kimi zaman kamu gücüyle, kimi zaman kamu bankalarından alınan kredilerle tüm basını kontrol altına alarak, monopol kurduğu aşikar.

2018 Uluslararası Basın Enstitüsü Raporu’na göre, AKP iktidarının medyayı kontrol etme oranı yüzde 95'e ulaştı. AKP kontrolündeki medyada çalışanlar parti propagandasına uygun hareket etmezlerse işsiz kalıyorlar, AKP kontrolü dışındaki medya organlarında çalışanlar ise mali baskı ve yargı gücü ile sindirilmeye çalışılıyor. AKP'nin medya üzerinde hakimiyet kurmak için açtığı savaşın sonunda Türkiye dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi oldu.

Türkiye basın özgürlüğü bakımından 180 ülke arasında 157'inci sırada. Zambiya, Zimbabve ve Nijerya'da basın mensupları daha özgür şartlarda çalışıyor.Yabancı basın ajanslarını daha çok kişiye ulaştıran yapısal neden açık. Başarılı ve saygın gazeteciler AKP medyasında çalışamıyor, bu ajanslarda yer bulabiliyor, halk da AKP propaganda makinasından gerçekleri öğrenemediği için bu haber ajanslarını takip ediyor."

BASIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

TGS: Saray’a yaranma çabanız zavallılık



Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA’nın fişleme raporuna sert tepki gösterdi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Saray’a yaranma çabanız zavallılık. Sizden korkan sizin gibi olsun” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), gazetecileri “Türkiye’nin yeni medya andıcı” olarak nitelendirilen SETA raporuna karşı gazetecileri hukuki haklarını kullanmaya davet etti ve “Gazetecilerin, gazetecilik yapmalarına dahi tahammül edemeyen SETA’nın fişleme belgesi, tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacaktır” dedi.

DİSK BASIN-İŞ: Gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz

Disk Basın-İş tarafından yapılan açıklamadaysa “Kimi zaman üniforma giydiler, kimi zaman sivil kıyafetler, Andıç hazırlamaktan, gazeteciler fişlemekten, tehdit etmekten vazgeçmediler” denildi. Açıklamada “Bizler de gazetecilik yapmaktan, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye duyuruldu.

RSF: ‘Taciz belgesi’

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu’da“SETA’nın sözümona raporu, “uzantı” söylemiyle uluslararası medya çalışanlarına yönelik tahammülsüzlüğü onları hedef gösterecek şekilde açıkça ortaya koydu. Demokratik anlayışla bir alakası olmayan bu taciz belgesinde sorumluluğu olanları kınıyoruz” dedi.

"Basın tarihimizdeki kara lekelerden biridir"

Gazeteci Dayanışma Ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "SETA'nın fişleme raporu basın tarihimizdeki kara lekelerden biridir. Hedef gösterilen meslektaşlarımızı hukuki haklarını kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

“Hedef gösterdiği ve fişlediği açıktır”

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin tepkisi ise”Raporun satır aralarında meslektaşlarımıza yönelik olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı, yabancı medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin isim isim, çalıştıkları kurumlar, yaşadıkları yerler de açıkça belirtilerek, hedef gösterildiği ve fişlendiği açıktır” şeklinde oldu.

SETA raporu savundu

Rapora dönük sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda bulunan SETA Direktörü İsmail Çağlar raporu, “Tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bilgilerde herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. Düzeltir, özür dileriz. Gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez” diyerek savundu.

Gülen Cemaati’nin üniversitesinde çalışmış

Gazetecilerin fişlendiği raporu hazırlayan isimlerden olan İsmail Çağlar, bir dönem Gülen Cemaati’ne ait Fatih Üniversitesi’nde çalışmış. İlim Yayma Cemiyeti, Önder, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, TÜRGEV ve Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 23-24 Kasım 2013’te düzenlenen “Kuruluşunun 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu”na Çağlar da Fatih Üniversitesi kimliğiyle panelist olarak katılmış. Çağlar’ın, SETA’nın internet sitesinde bulunan özgeçmişinde Fatih Üniversitesi geçmişinden bahsedilmemesi dikkat çekti. Çağlar, 14 Haziran 2019’da Habertürk'teki programda Elif Dördüncü Aydemir'in ''Sizde geçici hafıza kaybı yaşanıyor galiba'' sözlerine hakaretle yanıt verdi. Çağlar, "bunak ve ahlaksız" ifadelerini kullandı.

SETA Genel Koordinatörü, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sabah Gazetesi ile Yazarı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 16 Mayıs 2019’da katıldığı NTV’deki Siyasi İşler programında sunucunun bir sorusunun cevaplarken "Sayın Öcalan" demişti. SETA'nın daha önce İstanbul Koordinatörü olan Fahrettin Altun’de son olarak İletişim Başkanı oldu.