Yavaş'tan ODTÜ yönetimine beklenmedik teklif: 'Ağaçlara kıymayın, yurdu ben yapayım'

ODTÜ’de polis müdahalesi ve ağaç kesiminin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ruhsatsız alana karşı harekete geçti.

Akşam saatlerinde ODTÜ rektörü Verşan Kök ile görüşen Yavaş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir" dedi.

Yavaş, ODTÜ yönetimine beklenmedik bir teklifte bulundu. Yavaş'ın "Siz bu ağaçlara kıymayın. İhtiyacınız olan herşeyi ben yapmaya hazırım. İstediğiniz yurdu yapıp, size hibe edebilirim" teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan Kök ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 8, 2019

ODTÜ YÖNETİMİNDEN TEKLİFE YANIT GELMEDİ

ODTÜ yönetiminin ise bu teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.