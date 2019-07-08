Çocuğa cinsel istismar zanlısı taksiciye 'sarkıntılık' suçundan ceza

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen olayda, kullandığı taksiye binen 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Halil D. hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Davanın, Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleşen karar duruşmasında, tanık olarak çocuğun sonradan bindiği taksinin şoförü dinlendi.

Tanık olarak dinlenen taksici, “Mağdur kız arabamın önüne atıldı, ‘taksici bana tecavüz edecek’ diye ağlayarak, arabama bindi. Bu sırada sanık da geldi, mağdur kız ‘beni ona verme’ dedi. Ben de mağdur kızı polise götürdüm, bu sırada mağdur kız taksicinin kendisine elle tacizde bulunduğunu anlattı” diye konuştu.

Sanık avukatının MOBESE kameralarına bakılıp, mağdurun takside arkada mı önde mi oturduğunun tespit edilmesi talebini mahkeme heyeti reddetti.

Savcı mütalaasında, hakkında ‘cinsel istismar’ suçundan dava açılan sanığın ‘sarkıntılık’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık H.D., “Mütalaayı kabul etmiyorum, ben böyle bir suç işlemedim, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık H.D.’ye ‘sarkıntılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.