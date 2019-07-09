2 yıl sonra karar çıktı, boşandılar

2017’nin Temmuz ayında Muğla’nın Bodrum ilçesinde sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun, teknede uygunsuz halde görüntülendiği iddia edilmişti.
Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Aynı zamanda Burcu Başoğlu, 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.
Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davası ise kusurlu olduğu gerekçesiyle reddedildi.