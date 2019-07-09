2 yıl sonra karar çıktı, boşandılar

Bu sözler boşanma sebebi

Bu sözler boşanma sebebi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; bir temyiz başvurusunda, eşe 'salak, manyak, koca kafalı, terbiyesiz' gibi sözlerle hakaret edilmesini boşanma sebebi saydı. Yüksek mahkeme; aralarında şiddetli geçimsizlik olan çi…