Erdoğan'ın diplomasını Ekrem İmamoğlu'ndan istedi

Metin Güler, İBB Başkanlığına bir dilekçeyle başvurdu ve belediye arşivlerinde bulunan Erdoğan'ın eğitim bilgileriyle ilgili belgeleri istedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yeniden başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması tartışması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne taşınmıştı.

Diploma tartışmasını takip eden Oğuz Tolga ve Metin Güler, Türkiye’deki mahkemelerden ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan bir sonuç alamayınca yeni bir aşamaya geçip, ellerindeki belgeleri bir dava dilekçesi ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuşlardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dava dilekçesini ve eklerini inceledikten sonra 16 Temmuz 2018 günü Metin Güler adına bir belge düzenleyerek konuyu 32372/18 dosya numarası ile aldığını onaylamıştı.

Metin Güler, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından ise yeni hamle yaptı. Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına bir dilekçeyle başvurdu.

“BU DAVALAR NEDENİYLE TÜRKİYE’YE GELEMEMEKTEYİM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen Güler, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Ekrem İmamoğlu

Ben Evrensel Yol Partisi genel başkanı Metin GÜLER iken; 2 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Recep Tayip Erdoğan’ın diplomasının şüpheli olduğuna dair tüm iç Hukuk yolları kapandığı için başvurdum.

2018 Yılındaki Milletvekili seçimlerinde Evrensel Yol partisinden istifa ederek; İstanbul’dan bağımsız olarak milletvekili adayı oldum. Halen parti ile bir ilişki kalmamıştır.

Türkiye ve Fransa çifte vatandaşıyım. Türkiye’de (YSK, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay) mahkemelerine başvurarak hepsinden ret aldığımdan ve basında çıkan haberleri toplayarak Fransa’ya gelerek Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdum.

Başvurum değerlendirmeye alındı. Halen dava devam etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurudan sonra; Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle tarafıma Ankara ve İstanbul’da çeşitli Mahkemelerde tarafıma Ceza ve Tazminat davası açılmış bulunmaktadır. Bu davalar nedeniyle Türkiye’ye gelememekteyim. Halen Fransa’da yaşamak mecburiyetinde kaldım.”

“BELEDİYE ARŞİVLERİNDE BULUNAN ERDOĞAN’IN ÖĞRENİM DURUMUNU BİLDİREN EVRAKLARA İHTİYACIM BULUNMAKTADIR”

Hakkında açılan davalar nedeniyle Türkiye’ye dönemediğini kaydeden Metin Güler, ayrıca şunları kaydetti:

“Bu nedenlerde Türkiye’ye dönememekteyim.

Recep Tayip Erdoğan’ın Diplomasının şüpheli olduğuna dair Mahkemede savunma yapmak durumdayım bu nedenle de bu durumla ilgili belgelere ihtiyacım bulunmaktadır.

Savunmamı yapacak Avukat benden Recep Tayip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili dokümanları istemiştir.

Recep Tayip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış bulunmaktadır dönemde Belediye arşivlerinde bulunan Recep Tayip Erdoğan’ın öğrenim durumunu bildiren evraklara ihtiyacım bulunmaktadır.

Sizden ricam savunma yapabilmem arşivlerde bulunan bu belgelerin tarafıma iletilmesidir.

Aksi takdirde Mahkemelerde savunma hakkım eksik kalacaktır Bu belgelerin Avukatımın beni savunabilmesi için hayati bir önem taşımaktadır.

Açmış olduğum dava nedeniyle aynı zamanda ölüm tehditleri almaktayım; bu nedenle de aynı zamanda maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşamaktayım. Bu davalar nedeniyle Türkiye’ye gelememekteyim.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” (Odatv)