Ablukayı kaldırın

ODTÜ’de Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) devredilen arazide yüzlerce ağacın kesilerek, ruhsatsız olarak başlatılan inşaat çalışmasına tepki büyüyor. Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve meslek örgütleri yurt inşaatından derhal vazgeçilmesi taleplerini vurguladı. ODTÜ’lü akademisyenlerin ağaç katliamına karşı aylar önce üniversite içinde alternatif alanlar önerdiği, üniversite yönetiminin ise kabul etmediği öğrenildi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ODTÜ’de polis ablukasının sona erdirilmesini talep etti.



Alternatif alanlar önerildi

Edinilen bilgiye göre, ODTÜ’de başlayan yurt tartışmasında Kavaklık’a inşaat yapılmasına tepki gösteren mimarlık ve mühendislik fakültelerinden akademisyenler, üniversite yönetimine alternatif alanlar işaret etti. Bazı akademisyenler, mevcut yurtların geliştirilerek ihtiyacı karşılayabileceğini belirtirken, bazıları da yeni yurt yapımının gerektiğini savundu. Ancak yeni yurt yapımında ağaçlık alanlar yerine ODTÜ’de hurdalık olarak kullanılan bir alan ve yurt bölgesindeki başka bir alan ODTÜ yönetimine sunuldu. Ancak belirlenen arazide KYK ile anlaşan üniversite yönetiminin alternatifleri görmezden gelerek geri adım atmadığı öğrenildi.



122 milyon TL

ODTÜ Mezunlar Derneği ve öğrencilerin üniversitenin kendi imkânları ve ODTÜ geleneğindeki dayanışma ile yurdun yapılabileceği teklifi de üniversite yönetimince kabul görmedi. Polis müdahalesi öncesinde rektörlükten ODTÜ bileşenlerine gönderilen elektronik postada, “7 bin 700 kapasitemize ek olarak yurt yatak ihtiyacı 1365 olarak bildirilmişti. Bu yıl ise boşalacak yerler dışında ortalama 1500 fazladan yatak ihtiyacımız bulunmaktadır. Bugün itibarıyla Ankara’da değişik KYK yurtlarında toplam 433 öğrencimiz kalmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak kapasitede bir yurdun yapımının yaklaşık maliyeti 122 milyon TL’dir” denildi. Ancak KYK’nin çeşitli iller ve Ankara’daki ihalelerine bakıldığında benzer kapasiteli yurtların maliyetinin 75-85 milyon TL olması dikkat çekti.



KYK’ye gericilik tepkisi

ODTÜ bileşenlerinin KYK yurduna karşı çıkışının bir diğer nedeni ise üniversitedeki mevcut 19 yurdun yönetimine ODTÜ’ye ait iken, yeni yurdun yönetiminin tamamen KYK’ye devredilmesi oldu. Protokole göre, 49 yıllık bedelsiz olarak devredilen arazide yapılacak yurdun işletilmesi de, “Taşınmaz üzerine yapılacak yurt binalarına ODTÜ öğrencilerinin yerleştirilmesi ve barındırma işlemi KYK değerlendirme kriterlerine uygun olacaktır” önkoşulu ile KYK tarafından yapılacak. Ancak devlet yurdu altında yapılan KYK yönetimindeki alanlardaki gerici etkinlikler de yurdun istenmemesine neden olduğu öğrenildi. KYK’nin diğer yurtlarında Diyanet ile imzaladığı protokol kapsamında içeriği tam olarak belirlenmeden uygulanan “Manevi Rehberlik” için bir din görevlisi bulundurulabilmesi, mütfülüklerle işbirliğiyle yıl içerisinde yeterlilik kriterleri sorgulanmadan dini sohbetler düzenlenmesi, projeler kapsamında dini kitaplar dağıtılması ve manevi rehberler tarafından ders verilmesine de itirazları büyüttü. KYK yurtları, birçok şehirde hadis, tefsir, kelam, fıkıh, siyer gibi derslerle haftanın 4 günü sohbetler ile biliniyor. Ayrıca KYK yönetmeliğe göre, “ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek” süresiz çıkarma gerekçesi sayılsa da birçok yurtta, öğrenciler “Cumhurbaşkanı’na hakaret” adli soruşturması ve dava açılması durumunda atılma ile karşı karşıya kalıyor. KYK yurtları ayrıca birçok yerde de öğrencilere AKP propagandası yapılması ile dikkat çekiyor.