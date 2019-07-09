Can güvenlikleri tehlikede

SETA’nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” adlı raporuna tepki göstermek için bir araya gelen basın meslek örgütleri, raporla birlikte gazetecilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek “Meslektaşlarımızın başına bir şey gelirse sorumlusu SETA’dır. Vicdanlarını nasıl rahatlatacaklar” dedi.

SETA’nın geçen günlerde açıkladığı “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” adlı rapora tepkiler sürüyor. Cağaloğlu’nda bulunan Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), HABER-SEN ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın metnini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş okudu. Türkiye’de yıllardır sistematik olarak sürdürülen baskı sonucu başta ana akım medya olmak üzere medyanın çoğunluğunun iktidarın etkisi altına alındığını ifade eden Güneş, “Gazetecilerin görevi iktidarın istediği yayını yapmak değildir” dedi. Gazetecilerin halkın haber almasından ve bilgilendirilmesinden sorumlu olduğunu ifade eden Güneş, “Gazeteciliği siyasi iktidarların emrine sunmayı amaçlayan SETA, niyet okuyarak, internetten topladığı bilgileri çarpıtarak yasal ve meşru çalışma yapan gazetecilere gözdağı vermiştir. SETA’nın gazetecilerin haberlerini, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüyle ilgili görüş ve paylaşımlarını gündemine alan, yönlendirmeler yaparak onları hedef haline getiren fişleme çalışmasının suç olduğunu duyuruyor ve kınıyoruz” dedi.