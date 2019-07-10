Menemen 'Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi' açıldı

Yurttaşlar tarafından büyük ilgi çeken açılışta konuşan Türk Kadınlar Birliği Menemen Şube Başkanı Müesser Kırımlı, “Ülkemizde kadınlarımız sürekli artış gösteren psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete sevdiklerinden, aile bireylerinden, işverenlerinden ya da çok sevdiğini söyleyen hasta ruhlu kişiler tarafından maruz kalıyorlar. 2019 yılının ilk 6 ayında 2214 kadın öldürüldü. Oysa Türk kadını birçok ülkeden çok daha önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde seçme seçilme ve insanca yaşama haklarına kavuşmuştu. Biz Türk kadınları, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl omuz omuza savaştıysak bugün de yine omuz omuza, eşit haklara sahip olarak yaşamak istiyoruz. Temennim tek bir kadınımız bile şiddetin hiçbir türüne maruz kalmasın” dedi.







“Tek amacımız kadının sosyal hayatın içinde yer alması”



Psikolojik ve ekonomik şiddete, her türlü ayrımcılığa maruz kalan kadınların eşit yaşam şartlarına sahip olmalarının tüm belediyelerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Kadına yönelik şiddetin ve eşitsizliğin önüne geçmek boynumuzun borcudur “ dedi.



Mazbatasını almasının üzerinden 3 ay gibi bir süre geçtiğini ve bu süre zarfında hem belediyeyi ayağa kaldırmak hem de Menemenliye dokunmak anlamında çok ciddi girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Serdar Aksoy, “En önem verdiğimiz projeler kadın ve çocuklara yönelik yaptığımız projelerdir. İlk Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evimizi burada açtık. Hemen akabinde Gölpark'ta Kadın Dayanışma Merkezi ile Gençlik Dayanışma Merkezimiz faaliyete geçecek. Uzun zamandır atıl bir şekilde duran Öğretmen Evi’ni kreş yapmak için proje başlattık. Kent 2'de jandarma bölgesi olarak tabir edilen yeri yepyeni bir mahalleye dönüştürüyoruz. İçinde Kadın Danışma Merkezi, kafeleri ve kreşi ile halkımıza hizmet verecek” diye konuştu.



Kadın özgürleştikçe erkeğin de özgürleştiğini söyleyen Serdar Aksoy, kadının sokaklarında özgürce yürüyebildiği, yüksek sesle gülebildiği şehirlerin özgür şehirler olabileceğini vurguladı. Menemen’i böyle bir şehir haline getirmek için projelerini arka arkaya hayata geçireceklerini anlatan Aksoy, “Tek amacımız Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak kadının sokakta, sosyal hayatın, siyasetin içerisinde var olmasını sağlamaktır. Kadının özgür olduğu, ayaklarının üzerinde durduğu yerde gericiliğe geçit yoktur” şeklinde konuştu.