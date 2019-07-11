'Eşel mobil' işletilmezse benzinde pompa fiyatı 15-16 kuruş artacak

Dolar kurunun yukarı aşağı yönlü hareketler, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki (motorin ve benzin) dalgalanma ve Brent petroldeki ivmelenme, benzin ve motorin fiyatlarında oynaklığa neden oluyor. Benzin ve motorin fyatları, kısa aralıklarla ya artıyor ya da düşüyor.

YENİ HAREKET VE ZAM

Dolar kuru, 5 TL 60 kuruştan 5 TL 75 kuruşa çıktı. Kur, daha sonra br mktar gevşedi. Bu sırada, uluslarası pyasalarda da benzinin ton fyatı, 634 dolardan 654 dolara kadar çıktı. Bu veriler benzinde 15-16 kuruşluk bir zammı gündeme getirdi.

İKİ SEÇENEK

Habertük'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Hükümet, “eşel mobil” sistemin, işletebilir. Bu durumda, zam ihtyacı kadar beniznin ÖTV’si düşülebilir. Böylece, pompa satış fiyatları sabit tutulur. Eşel mobil işletilmezse, daha önce olduğu gibi zammın pazartesiyi salı gününe bağlayan gece pompa fiyatına yansıtılması bekleniyor.