Bu sefer de tescilli ağaçlara göz diktiler!

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sağlık Bakanlığı'na devredilen Eskişehir Hava Hastanesi’nin bahçesinde yer alan tescilli ağaçlar kesilme tehlikesiyle karşı karşıya.

GEREKÇE BELİRTİLMEMİŞ

Şimdiki adı Asker Hastanesi olan hastanenin bahçesinde, 70 yıllık çam ağaçları yer alıyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, tescilli ağaçların kesilmesi için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na bir yazı yazarak izin istemiş, ancak resmi yazıda gerekçe belirtmemiş. Bunun üzerine Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, ‘gerekçenizi belirtiniz’ şeklinde bir resmi yazıyı İl Sağlık Müdürlüğüne göndermiş.

BETONLAŞTIRILMAK MI İSTENİYOR?

Şimdi gözler İl Sağlık Müdürlüğünün göstereceği gerekçeye çevrildi. Bu noktada bir takım iddialar söz konusu. İlki, ‘kesilen ağaçların yerine otopark yapılabilir’ iddiası. İkinci iddia ise, Eskişehir’e yapılacak olan ve Asker Hastanesinin hemen yanında yer alan Millet Bahçesi projesi kapsamında bu alanın değerlendirilmek istenmesi.