'Pucca' isyan etti: Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim



İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Işık ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müvekkili Sel'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.



Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi. Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ı' "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü.



Mahkeme ayrıca sanık Işık'ı 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti.

"BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM? ATTIĞIM BİR TWEET YÜZÜNDEN"

Işık, Instagram'da paylaştığı hikayelerde yedi sene hapis cezası aldığını söyleyerek 'Ben şimdi ne yapacağım?' diyerek isyan etti. Işık, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?"

Işık, mahkemedeki ifadesinde "Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar'ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır" demişti.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' adını kullanan Selen Pınar Işık ve 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğdu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu.



İddianamede, şüpheli Işık'ın sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Selen Pınar Işık ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

PİNOCHET OLAYI

Işık daha önce 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimleri ile ilgili, “Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” şeklinde bir tweet atmıştı. Pinochet’in “No” isimli filmde darbeyle ülkenin başına geçen bir general olduğunu söyleyen bazı takipçiler Işık tepki göstererek darbe çağrısı yaptığını iddia etmişti ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Işık, ''Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim'' şeklinde ifade vermişti.



PUCCA KİMDİR?

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.

Bir dönem Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pucca 2007 yılından beri internette blogunda günlük tutuyor. 2010 yılında dizüst ü edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.



KİTAPLARI



O Adam buraya gelecek

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?

Küçük Aptalın Büyük Dünyası adlı kitabı film oldu. ’Hadi İnşallah’ isimli sinema filmin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın yaptı. Pucca’yı Büşra Pekin, Pucca’nın sevgilisi Pekmez’i ise, Murat Boz oynadı.