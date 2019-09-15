Bursa'da motosiklet sürücüsü çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet sürücü ise kayıplara karıştı.

Kaza, İnegöl'deki Ahmet Türkel Caddesi'nde meydan geldi. Furkan Salih A. yönetimindeki bisiklet, karşıdan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen Furkan Salih yaralandı. Motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı Furkan Salih'in yanına gelip durumuna baktıktan sonra motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Furkan Salih A., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.