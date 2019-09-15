Başkan Soyer: İzmir kırsal kalkınmanın başkenti olacak

Bakırçay Havzası'nın kalkınması, Kozak Yaylası'nın doğa ve yayla turizmine açılması için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ile birlikte "Kozak Yaylası Festivali"ni düzenledi.

Kozak Kermes Alanı'nda 110 üretici hem yerel ürünlerini tanıttı hem de yaptığı satışlardan gelir elde etti. Kozak Yaylası'nda yetişen domates, üzüm ve çam fıstığının yanı sıra bal, reçel ve çam fıstıklı tatlıların satışa sunulduğu stantlar ilgi gördü. Festivalde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve bir önceki dönem Bergama Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Gönenç de yer aldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temel vizyonlarının tarıma dönük doğru, işlevsel ve doğa dostu politikalarla bölgenin potansiyelini çok daha yukarıya taşımak ve üretilen artı değerin üreticilerimizle beraber tüm İzmirlilerin refahı için kullanılması olduğunu söyledi.

Başkan Tunç Soyer, “Türkiye'ye ilham verecek tarım vizyonumuz ile bereketli toprakları, tarlaları ve bağlarıyla, İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Festivalin çam fıstığının ekonomik değerini korumasına ve Kozak Yaylası'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Soyer, “Kozak Yaylası'nın, Türkiye'de üretilen çam fıstığının yüzde 80'ini, dünya çam fıstığı üretiminin ise yüzde 10'ununu tek başına karşılıyor. Asırlık çam ağaçlarıyla bezeli bu muhteşem yer, aynı güzellikteki köyleriyle sadece İzmir'in değil, ülkemizin de en önemli kırsal turizm alanlarından biri. Bu ve benzeri festivaller, kadim coğrafyamızın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Aynı zamanda çiftçimizin üretimini teşvik ediyor ve İzmir ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

VERİM ARTIRILACAK

Yüksek ekonomik değeri ve ihracat potansiyeline rağmen çam fıstığı üretiminin, son yıllarda ağaçlarda yayılan hastalık nedeniyle azaldığını belirten Başkan Soyer, şöyle devam etti: "Bu durum, ne yazık ki asırlık çam ağaçlarımızın kesilmesine ve üreticimizin yaşam koşullarını zorlaşmasına neden oluyor. Kozak Yaylası'nı ve eşsiz fıstık çamlarını korumak, iyileştirmek ve üretimi artırmak önceliklerimizden biri. Belediyemiz ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında saha ve etüt çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyemiz, bölgede hava ölçüm meteoroloji istasyonları kurarak istenilen analizlerin yapılmasını ve ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temin edilmesini sağlıyor."

TURİZM POTANSİYELİ ÖNE ÇIKARTILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bölgede doğal bir turizm köyünün kurulacağını da belirten Başkan Soyer, “Çam fıstığından incire, narenciyeden süt hayvancılığına, zeytinyağından hububata, tıbbi ve aromatik bitkilerden tütüne, çiçekçilikten arı ürünlerine kadar inanılmaz bir çeşitlilik, bu bereketli topraklarda yetişiyor” açıklamasını yaptı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise İzmir Türkiye'nin incisi Bergama İzmir'in Kozak ise Bergama'nın incisi oluğunu söyledi. Koştu, "Çam fıstığında yaşanan verim kaybı hepimizi üzüyor. Türkiye çam fıstığı sorununu Bergama ile çözecektir" dedi.

'EN İYİ ÜZÜM' YARIŞMASI

Festival kapsamında yapılan ve Kozak Yaylası’ndaki üreticilerin katıldığı "En İyi Üzüm Yarışması" da büyük ilgi gördü. Yarışmada “En iyi Üzüm” ödülü 92 puanla Semra Ürküt"ün olurken, 90 puanla Özcan Uzun’un üzümleri ikinci, 88 puanla Halil Somer'in üzümleri de üçüncü seçildi. Birinci seçilen Semra Ürküt'e plaketini Başkan Soyer verdi. Konuşmalar ve ödül töreninden sonra festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseri, semah gösterisi ve Göbeller Mahallesine has gelin kınası gösterisiyle devam etti. Festival kapsamında Mehmet Erdem de bir konser verecek.