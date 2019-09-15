AA: Suriye-Türkiye sınırında düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi

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Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.

Suriye sınırında, Halep’in kuzeydoğusunda bulunan Çobanbey ilçesi Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında IŞİD’in kontrolünden alınarak Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçmişti.

Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti. Saldırının hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlendiği öğrenildi. ÖSO kaynakları yaralı sayısının 28 olduğunu belirtti. Yaralılar 5 kilometre uzaklıktaki Türkiye’nin Karkamış kentindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.

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