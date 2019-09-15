AKP'de bir istifa daha

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu eski üyesi ve AKP'den İstanbul Milletvekili adayı da olan Yavuz Değirmenci, Twitter hesabından yayınladığı bir mektupla partisinden istifa etti.

Değirmenci mektubunda şunları kaydetti:

"Son yıllarda partimizin kuruluş ilkelerinden büyük sapmalar gösterdiğini, ahlaki çürümenin bünyeyi sardığını üzülerek müşahede ediyor ve muhasebe ihtiyacını ısrarla dile getiriyorduk.

Partimiz adeta paralel bir yapı tarafından kuşatıldı.

Kararlar partinin tabanından tavanına doğru silsile halinde istişare edilmez samimi eleştiriler hiç bir şekilde dikkate alınmaz oldu.

Aile şirketi görüntüsü oluşmaya başladı.

Ak Parti ittifak kurduğu siyasi partiye ideolojik olarak benzemek suretiyle hem siyaseten esir hale düştü hem de çoğulcu ve özgürlükçü genetik ayarları bozulmaya mutasyona uğramaya başladı.

Ak Partimiz artık kurumsal organları tarafından yönetilemeyen, siyaset üretemeyen, toplumun, seçmenlerimizin ve üyelerimizin beklentilerine cevap veremeyen bir yapıya dönüştü.

Muhasebe çağrıları anlamsız ihraç kararlarıyla karşılık buldu.

Dolayısıyla son ana kadar beslediğimiz tüm umutlar kayboldu."