İşadamının öldürüldüğü davada ilginç gelişmeler

Ankara’da işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın öldürülmesine ilişkin 9 sanıklı davada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir yılı aşkın firardayken İzmir Adliyesi’ne giderek teslim olan ve burada verdiği ifadeden sonra serbest bırakılan sanık işadamı Tarkan Kadooğlu, Ankara’daki son duruşmaya dahi gelmedi ve herhangi bir mazeret bildirmedi. Mahkemenin, SEGBİS dışında hiçbir duruşmaya katılmayan Kadooğlu’nu “duruşmaya getirmek için herhangi bir işlemden kaçınması” soru işaretlerine neden oldu. 20 Eylül’de görülecek duruşmada, “baskı altında olduğu” iddia edilen mahkemenin apar topar karar vereceği iddia ediliyor.

Cumhuriyet’in soruşturma sürecinde adliye-siyaset-şüpheliler arasında dönen olayları gündeme getirdiği Ömer Faruk Ilıcan cinayeti davasında, dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 21 Mart 2018’de işadamı Ilıcan’ın öldürülmesini azmettirmekle suçlanan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, olaydan hemen sonra firar etmişti. Tarkan Kadooğlu, bir yılı aşkın süredir aranırken sürpriz bir şekilde İzmir Adliyesi’ne giderek teslim olmuştu. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadooğlu için 31 Mayıs’ta SEGBİS aracılığıyla özel duruşma yapmış ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakmıştı.

‘Baskı yapıldı’ iddiası

İddianamede Kadooğlu, 21 Mart’taki cinayetten bir gün önce Ilıcan’ın evinin önünde “keşif yapmakla” suçlanıyordu. Ankara’ya, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Enerji Zirvesi için geldiğini” iddia eden Tarkan Kadooğlu, keşif iddiasını ise SEGBİS sorgusunda reddetti. Duruşmanın 5. duruşması 6 Eylül’de, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 4 tutuklu sanığın hazır edildiği duruşmaya, tutuksuz sanık Tarkan Kadooğlu’nun katılmaması, buna karşılık mazeret de bildirmemesi soru işaretlerine neden oldu. SEGBİS dışında mahkeme huzuruna gelmeyen Kadooğlu’nun durumuyla ilgili Aydoğan Levent Gedik başkanlığındaki mahkeme heyeti de hiçbir karar almadı. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderek, duruşmayı 20 Eylül’e erteledi. Yargı kulislerinde, “dosyada bir an önce karar verilmesi için mahkeme heyetine baskı yapıldığı” iddia edildi.