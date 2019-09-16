Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili, Kulp Belediyesi eş başkanlarının da aralarında yer aldığı 5 kişiye tutuklama

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde,7 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kulp Belediye Eş Başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Bugün de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen Kulp Belediyesi Eş Başkanı Fatma Ay gözaltına alındı.

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırının ardından başlattığı soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü iddiası üzerine HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ile Mehmet Emin Ay gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, 12 Eylül'de, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında, PKK'li teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

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