Kılıçdaroğlu’ndan Ali Sirmen’e taziye ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu, dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beriber Adana’da hastanede tedavi gören arkadaşıTolga Yıldırım’ı ziyaret etti. Buradaki ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra kentten ayrılan Kılıçdaroğlu, İstanbul’a gelerek geçen ay eşi Mine Sirmen’i yitiren Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili, Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı ve gazetemiz yazarı Ali Sirmen’e taziye ziyaretinde bulundu. Sirmen’i ve ailesini Cihangir’de bulunan evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Ayar’ın ailesine taziye

Daha sonra Kılıçdaroğlu, geçen hafta Taksim’de öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın Sarıyer’de bulunan evini ziyaret ederek anne Hanife Ayar ve baba Mehmet Ayar’a taziyelerini sundu.