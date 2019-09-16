‘İstihdam Fazlası Personel’ sorunu yaşadığı söylenen TRT’ye 1422 kişi alındı

TRT Yasası’nda 9 Temmuz 2018’de kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan değişiklikle “İstihdam Dışı Personel belirleme ve Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirme” yetkisi verilen TRT’de, skandallar bitmiyor. İstihdam fazlalığı gerekçesiyle emekliliği hak eden 2 bin 100 personelden 1774’ü teşvik ikramiyesi de verilerek TRT’den emekli edilmiş, kalan 300 çalışan ise kurumda “tedirgin” biçimde çalışmaya devam etmişti. TRT yönetimine verilen İFP belirleme yetkisiyle ise daha sonra, 143 çalışan “isteği dışında ve habersizce” başka kurumlara gönderilirken; 80 çalışanın, kurumda böyle bir uygulama olmamasına karşın “gönüllü İFP” yapılarak “ayrıcalıklı statülerle” istedikleri yerlere atanmasını Cumhuriyet kamuoyuna duyurmuştu. TRT’nin hazırladığı dört ayrı İFP listesi, DPB’ye gönderilmişti. DPB ise 42 gün boyunca bu personeli atayacak kurum bulamamış, TRT’nin isteği doğrultusunda “acilen” çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atama istekleri yapılabilmiş ve bu kişiler başka kurumlara atanmıştı.

223 gitti, 1422 geldi

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, TRT’de, 143’ü isteği dışında, 80’i kendi isteğiyle olmak üzere toplamda 223 çalışan “istihdam fazlası” olarak belirlenirken; 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana TRT bünyesine toplamda 1422 yeni personelin alındığı ortaya çıktı. Göreve başlayan 1422 yeni kişiden 28’i “Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel” olurken, 1394’ünün “Özel Hukuka Tabi Personel” statüsünde olduğu belirlendi. Özel Hukuka Tabi Personel (işçi) statüsündeki 1394 çalışanın; taşeron şirket vasıtasıyla TRT’de çalıştığı, fakat daha sonra alınan kararla taşeron şirketin aradan çıkarıldığı öğrenildi.



“Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel”, yani “kadrolu personel” statüsü ile alınan personelin çoğunun “yönetici” pozisyonlarda istihdam edilecek olması da dikkat çekti. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, 28 personelden birinin “daire başkanı”, dokuzunun “müdür”, ikisinin “genel müdür müşaviri”, birinin “genel müdür yardımcısı” ve birinin de “TRT müdür yardımcısı” olduğu belirlendi.