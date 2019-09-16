Erdoğan'ın diploması için AİHM devrede

Konuyu mahkemeye taşıyanlardan Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, mahkemenin raportörleriyle dün görüşerek belgeleri sözlü olarak da anlattı. Mahkeme çıkışında sosyal medyadan yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Güler “Erdoğan’ın diplomasının fotokopisini aslı gibi YSK’ye götürmesi, şebeke suçlarına giriyor. Bir nevi suç örgütü gibi. AİHM, Danıştay’a ve AYM’ye başvurmam gerektiğini söyledi. Belgeyi de oraya vereceğiz. AİHM’in kendisi bu kurumlarla iletişime geçecek ve siz yargılayamıyorsanız ben yargılıyorum diyecek. Somut delilimizi ciddiye aldılar” dedi.