Hak ihlalleri ve fiyatlar isyan ettirdi

Türkiye’nin birçok cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin, fahiş fiyat nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı, hak ihlali ve keyfi uygulamaların arttığı bildirildi.

İzmir, Van, Tekirdağ, Bolu ve Kocaeli cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler, gönderdikleri mektuplarda yaşadıkları hak ihlallerini yazdı. Mektuplarda kazanılmış hakların kullandırılmadığı, keyfi uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Cezaevlerinden gazetemize gönderilen ve sorunların aktarıldığı mektuplardaki ilgili bölümler şöyle:

Rıza Özçolak (İzmir 1 Nolu F Tipi Hapishanesi): Hapishane idaresi hastane sevklerimizi geciktirmektedir. Altı aydır hastaneye gidemeyen arkadaşlarımız var. Büyük bedeller pahasına kazanılan 10 saatlik sohbet hakkı hiçbir zaman tam olarak uygulanmıyor. 3 saatini kullanabiliyoruz. O da zaman zaman engelleniyor. Onursuz arama dayatmalarından dolayı aylardır mahkemelere katılıp savunma yapamıyoruz. Grup Yorum’un açlık grevine destek amaçlı açlık grevi yapan arkadaşlara soruşturma açılıp disiplin cezası verildi. Kargo ile gelen ya elden yatırılan iç çamaşırları ve çoraplar bize verilmiyor.

‘Fasulyeden tırtıl çıktı’

Veysel Şahin (Bolu F Tipi Hapishanesi): Çoğu zaman mektuplar, fakslar geç veriliyor. Mektuplarımızın bir bölümüne sansür kararı alındı. 2 Temmuz günü hücrede tutulan arkadaşlara verilen fasulye yemeğinin içinde 5 santimlik tırtıl çıktı. İki arkadaşımız dilekçe vermelerine karşın 3 haftadır berbere çıkarılmıyor. Kantinde satılan malzemeler çok pahalı ve kalitesiz. Örneğin etin kilosu 130 TL’yi satılıyor.

Gürkan Türkoğlu (Kocaeli 2 No’lu F Tipi Hapishanesi): Kantin ihtiyaçlarımız yetersiz karşılanıyor. Her 4 ihtiyacımızdan birine ancak ulaşabiliyoruz. Murat Çeçen arkadaşımıza açık görüşte yatırılan tişört ve pantolan verilmedi. Posta ücretlerine fahiş zamlar yapıldı. Siyasi iktidar bütçe açığını şimdi de bizim üzerimizden kapatmaya çalışıyor. Vedat Aktemur’un endoskopi sevki asker yokluğu nedeniyle gerçekleştirilemedi.

‘Yalnız kalamam’

Taner Korkmaz (Van Yüksek Güvenlikli Hapishane): Tecrit içinde tecrit yaşıyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olmadığımız halde tek kişilik hücrelerde tutuluyoruz. Bize gelen bazı yayınlar ya verilmiyor ya da sayfaları kesilerek veriliyor. Mayıs ayı başında rahatsızlığım nedeniyle diş hastanesine sevk edildim. Sevkim yaklaşık iki ay sonra yapıldı.

Rezzan Şengül (Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi): 27 yaşındayım. Rahatsızlığımdan dolayı baygınlık nöbetleri geçiriyorum. Dışarıdayken bir tür anemi olabileceği yönünde bir öngörü olmuştu. Cezaevine girince tedavim yarım kaldı. Kaldığım hapishanede tutuklu hükümlü ayrımı olduğu için üç kişilik hücrede tek kalıyorum. Sohbet gruplarına dahil edilmiyorum. Yalnız kalamam, her nöbet, baygınlık ile birlikte vücudumda yeni bir hasar anlamına geliyor.