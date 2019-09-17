Haluk Levent’ten Rabia Naz’ın babasına alkış alan destek

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümü bir türlü aydınlatılamadı. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, araba çarpması sebebiyle hayatını kaybettiğini ısrarlı bir şekilde iddia ediyor. Rabia Naz’ın ölümünün birtakım siyasi bağlantılar nedeniyle aydınlatılamadığı da iddialar arasında yer alıyor.

Hayatını kaybeden kızın babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için geçtiğimiz Mart ayında hastaneye yatırıldı. O günden itibaren ticari yaşamının mahvolduğunu söyleyen Şaban Vatan, evini satışa çıkardığını duyurdu.

AHBAP’ın kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Şaban Vatan’ın paylaşımına bir cevap verdi. Ünlü rockçı, Şaban Vatan’a, “Sana o evi sattırmayacağız! Biraz bekle abicim” yazdı.

Şaban Vatan sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda evi satmayacaklarını duyurarak Haluk Levent ve destek olan işadamlarına teşekkür etti.