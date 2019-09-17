Çocuk hackerlara operasyon: 2 milyonluk vurgun yapmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketlerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine 3 ay süren teknik takip sonucu belirledikleri şüphelileri yakalamak için İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yaşları 17 ila 22 arasında değişen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Türkiye yazılım birincisi B.E'nin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, Türkiye'de "ilk defa kullanılan" ve internet üzerinden hacklenen bilgilerin kargo firmasındakilerle değiştirilmesi suretiyle kargoyla gönderilen malzemelerin sahte kimlikle alınması şeklindeki drop (düşürme) yöntemini kullandıkları belirlendi.

Bu şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve aldıkları malzemeleri alışveriş sitelerinde satarak 2 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları tespit eden şüphelilerin adreslerinde, 2 soğuk mühür, 20 cep telefonu, 2 modem, 13 flash bellek, tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, 3 sahte kimlik, geçici sahte kimlik, PVC makinesi, bir miktar uyuşturucu maddeyle 6 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen 14 şüpheliden, şebekenin 22 yaşındaki liderinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.