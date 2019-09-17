Metrobüs'te klima gerginliği: CHP kazandı diye pasif direniş mi yapıyorsunuz?

Sabah saatlerinde Beylikdüzü durağından metrobüse binen yurttaşlar, tamamı dolu olan araçta klimanın çalışamamasına tepki gösterdi.

Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yurttaşlar şoföre defalarca klimayı açması için seslendi. Metrobüs şoförü bir süre sonra sadece havalandırmayı açınca, yolculardan bazıları şoföre, “Neden klimayı açmıyorsun. Seçimleri CHP kazandı diye pasif direniş mi yapıyorsunuz” diye tepki göstererek, metrobüsten indi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken sabotaj açıklaması yapmıştı. Belediye işçilerinin işlerini aksatarak belediye yönetimini zor durumda bırakmak istediklerini dile getiren Seçer, ''Bazı otobüs şoförleri klimayı açmıyor, engellilere kötü davranıyor, sırf belediyeye karşı olumsuz bir algı yaratmak için. Belediyeye zarar verme amacında olanlara tabi ki gerekeni yaptık” ifadelerini kullanmıştı.