CHP’li vekilden Feyzioğlu’na tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir yemek düzenliyor. Feyzioğlu yemek için baro başkanlarının yanı sıra hukukçu milletvekillerine de davetiye gönderdi.

Davetliler arasında olan CHP Ankara Milletvekili Avukat Ali Haydar Hakverdi teklifi reddettiğini açıkladı. Hakverdi, “Son dönemde tarafınızın yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren filleri, Türkiye Barolar Birliğinin kurumsal saygınlığına ve Avukatlık mesleğinin evrensel ilkelerine ters düşmektedir” dedi.

Adli yıl açılışının Beştepe'de yapılması ve bu törene katılması dolayısıyla baroların tepkilerini toplayan Feyzioğlu, düzenlenecek yemek için baro başkanlarının yanı sıra TBMM'deki hukukçu milletvekillerine de davetiye gönderdi. Davetiyede “Verdiğimiz akşam yemeği davetini teşriflerinizi saygıyla dileriz” denildi.

Hakverdi ise yemeğe katılmayacağını duyurarak, Feyzioğlu'na şu mesajı gönderdi:

“Sayın, Av. Metin Feyzioğlu,

Türkiye Barolar Birliği'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü ve 2019 – 2020 Adli Yılı Açılışı dolayısı ile verdiğiniz akşam yemeğine dair davetiyeniz tarafıma ulaşmıştır.

Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan bu yana her zaman hukukun üstünlüğünü, özgür savunmayı ve yargının bağımsız ve tarafsız kanadını temsil etmiştir. Son dönemde ise tarafınızın yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren filleri, Türkiye Barolar Birliğinin kurumsal saygınlığına ve Avukatlık mesleğinin evrensel ilkelerine ters düşmektedir. Bu nedenle davetiyenizin iadesi uygun bulunmuştur. Saygılarımla…” (Sözcü)