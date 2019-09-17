Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2019 Salı, 16:40

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.

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