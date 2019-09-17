Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.