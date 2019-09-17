Kartallı dalgıçlar deniz dibini temizleyecek

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İST Marina AVM ve JCI Avrasya işbirliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte, en önemli çevre sorunları arasında yer alan su sorununa dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla çevreci dalgıçlardan oluşan bir ekip, ‘Su Yoksa Hayat Yok’ sloganıyla denizden atık toplayacak. Yarın 09.30’da Kartal sahilinde yer alan Palmiye Cafe yanında düzenlenecek etkinliğe sanatçı Ezgi Ayçe, şarkılarıyla eşlik edecek.Öte yandan drama eğitmenleri; Kemal Oruç ve Cihan Özdeniz’in çevre bilinci ile ilgili eğlenceli drama gösterisi de Kartallı çevrecilerle buluşacak.